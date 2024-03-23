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Окупанти атакували Україну 34 "Шахедами", майже усі збиті

Роман ПетренкоСубота, 23 березня 2024, 08:17
Окупанти атакували Україну 34 Шахедами, майже усі збиті
повітряні сили

Сили українських ППО знищили 31 російський "Шахед" вночі на 23 березня.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук

Деталі: За даними військових, противник атакував чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Донеччині та 34 ударними БпЛА типу Shahed.

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Пряма мова Олещука: "У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних сил знищено 31 "Шахед" у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

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