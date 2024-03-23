Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты атаковали Украину 34 "Шахедами", почти все сбиты

Роман ПетренкоСуббота, 23 марта 2024, 08:17
Оккупанты атаковали Украину 34 Шахедами, почти все сбиты
воздушные силы

Силы украинских ПВО уничтожили 31 российский "Шахед" ночью на 23 марта.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук

Детали: По данным военных, противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области и 34 ударными БпЛА типа Shahed.

Реклама:

Беспилотники запускали из российской Курской области и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Прямая речь Олещука: "В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил уничтожен 31 "Шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Украине резко возросло количество случаев домашнего насилия, Рада готовит изменения

Зеленский анонсировал новые кадровые решения

В правительстве вскоре ожидаются кадровые перестановки – источники

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшие, разрушено перекрытие

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Все новости...

Читайте УП В Google News

Последние новости
00:42
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
00:14
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздавались звуки взрывов – СМИ
23:57
Маск заявил, что Россия может дойти до Днепра и захватить Одессу
23:39
фотоНа Киевщине установили 10 тысяч бетонных пирамид для защиты – ОВА
23:26
обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
23:18
ОбновленоРоссияне атаковали Украину "Шахедами"
23:11
дополненоРоссияне атаковали район жилой застройки в Харькове, есть раненый
23:06
На Херсонщине россияне ранили медсестру и мужчину
22:43
"Челси" с Мудриком не переиграли "Бернли", "Борнмут" Забарного победил "Эвертон" в АПЛ
22:16
В Украине резко возросло количество случаев домашнего насилия, Рада готовит изменения
Все новости...
Реклама: