Оккупанты атаковали Украину 34 "Шахедами", почти все сбиты
Суббота, 23 марта 2024, 08:17
Силы украинских ПВО уничтожили 31 российский "Шахед" ночью на 23 марта.
Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук
Детали: По данным военных, противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области и 34 ударными БпЛА типа Shahed.
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Прямая речь Олещука: "В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил уничтожен 31 "Шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.