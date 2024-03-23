Оккупанты атаковали Украину 34 "Шахедами", почти все сбиты

Силы украинских ПВО уничтожили 31 российский "Шахед" ночью на 23 марта.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук

Детали: По данным военных, противник атаковал четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области и 34 ударными БпЛА типа Shahed.

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Прямая речь Олещука: "В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны, зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных сил уничтожен 31 "Шахед" в пределах Полтавской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.