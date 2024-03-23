Харків: росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі, постраждали рятувальники

У Харкові опівночі під час повторного ворожого обстрілу постраждали рятувальник та поліцейський, а також пошкоджені автівки ДСНС.

Джерело: ДСНС

Деталі: Зазначається, що опівночі внаслідок ворожого удару БПЛА по місту сталася пожежа триповерхової будівлі на площі 150 кв.м.

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До місця події відразу прибули підрозділи ДСНС та Нацполіції.

Під час роботи рятувальників та правоохоронців на місці події ворог завдав повторного удару БПЛА.

Внаслідок цього постраждали співробітник ДСНС та Нацполіції. Також пошкоджено два автомобілі ДСНС.