Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Харьков: россияне повторно ударили во время тушения пожара, пострадали спасатели

Роман ПетренкоСуббота, 23 марта 2024, 08:41
Харьков: россияне повторно ударили во время тушения пожара, пострадали спасатели
все фото: гсчс

В Харькове в полночь во время повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский, а также повреждены машины ГСЧС.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.

Реклама:

К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции.

 

Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА.

В результате этого пострадали сотрудник ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС.

ВИДЕО ДНЯ
 

Темы: ГСЧСпожарХарьковШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Украине резко возросло количество случаев домашнего насилия, Рада готовит изменения

Зеленский анонсировал новые кадровые решения

В правительстве вскоре ожидаются кадровые перестановки – источники

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшие, разрушено перекрытие

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Все новости...

Читайте УП В Google News

ГСЧС
Украина в огне: ГСЧС показала последствия российских ударов
Пиротехники уничтожили боевую часть ракеты Х-101, которая летела на Киев
Россияне нанесли ракетный удар по пожарной части на Харьковщине, пострадал спасатель
Последние новости
01:16
видеоРоссияне впервые сбросили авиабомбу весом 1500 кг на общину Сумщины – военные
00:42
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
00:14
В Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздавались звуки взрывов – СМИ
23:57
Маск заявил, что Россия может дойти до Днепра и захватить Одессу
23:39
фотоНа Киевщине установили 10 тысяч бетонных пирамид для защиты – ОВА
23:26
обновленоВ Киеве и большинстве областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
23:18
ОбновленоРоссияне атаковали Украину "Шахедами"
23:11
дополненоРоссияне атаковали район жилой застройки в Харькове, есть раненый
23:06
На Херсонщине россияне ранили медсестру и мужчину
22:43
"Челси" с Мудриком не переиграли "Бернли", "Борнмут" Забарного победил "Эвертон" в АПЛ
Все новости...
Реклама: