Харьков: россияне повторно ударили во время тушения пожара, пострадали спасатели
Суббота, 23 марта 2024, 08:41
В Харькове в полночь во время повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский, а также повреждены машины ГСЧС.
Источник: ГСЧС
Детали: Отмечается, что в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.
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К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции.
Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА.
В результате этого пострадали сотрудник ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС.
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