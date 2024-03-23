Харьков: россияне повторно ударили во время тушения пожара, пострадали спасатели

В Харькове в полночь во время повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский, а также повреждены машины ГСЧС.

Источник: ГСЧС

Детали: Отмечается, что в полночь в результате вражеского удара БПЛА по городу произошел пожар трехэтажного здания на площади 150 кв.м.

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К месту происшествия сразу прибыли подразделения ГСЧС и Нацполиции.

Во время работы спасателей и правоохранителей на месте происшествия враг нанес повторный удар БПЛА.

В результате этого пострадали сотрудник ГСЧС и Нацполиции. Также повреждены два автомобиля ГСЧС.