Херсонщина: окупанти атакували "пункт незламності", поранено цивільних
Субота, 23 березня 2024, 12:12
Російські загарбники скинули з дрона вибухівку на пункт незламності в Новоолександрівській громаді Херсонської області, двоє людей отримали поранення.
Джерело: Херсонська ОВА, прокуратура області
Деталі: Близько 10 години ранку ворог скинув вибухівку з дрона на "пункт незламності" в одному з сіл Новоолександрівської громади.
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Поранення різного ступеня отримали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога.