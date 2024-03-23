Херсонщина: окупанти атакували "пункт незламності", поранено цивільних

Російські загарбники скинули з дрона вибухівку на пункт незламності в Новоолександрівській громаді Херсонської області, двоє людей отримали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА, прокуратура області

Деталі: Близько 10 години ранку ворог скинув вибухівку з дрона на "пункт незламності" в одному з сіл Новоолександрівської громади.

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Поранення різного ступеня отримали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога.