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Херсонщина: окупанти атакували "пункт незламності", поранено цивільних

Роман ПетренкоСубота, 23 березня 2024, 12:12
Херсонщина: окупанти атакували пункт незламності, поранено цивільних
фото: прокуратура

Російські загарбники скинули з дрона вибухівку на пункт незламності в Новоолександрівській громаді Херсонської області, двоє людей отримали поранення.

Джерело: Херсонська ОВА, прокуратура області

Деталі: Близько 10 години ранку ворог скинув вибухівку з дрона на "пункт незламності" в одному з сіл Новоолександрівської громади.  

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Поранення різного ступеня отримали двоє цивільних осіб, їм надається медична допомога.

Теми: Херсонська областьпункти незламностібезпілотники
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