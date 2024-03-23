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Херсонщина: оккупанты атаковали "пункт несокрушимости", ранены гражданские

Роман ПетренкоСуббота, 23 марта 2024, 12:12
Херсонщина: оккупанты атаковали пункт несокрушимости, ранены гражданские
фото: прокуратура

Российские захватчики сбросили с дрона взрывчатку на пункт несокрушимости в Новоалександровской общине Херсонской области, два человека получили ранения.

Источник: Херсонская ОГА, прокуратура области

Детали: Около 10 часов утра враг сбросил взрывчатку с дрона на "пункт несокрушимости" в одном из сел Новоалександровской громады.

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Ранения различной степени получили двое гражданских лиц, им оказывается медицинская помощь.

Темы: Херсонская областьпункты несокрушимостибеспилотники
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