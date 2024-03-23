Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Прикордонники показали полювання на "Шахеди" у суцільній темряві

Роман ПетренкоСубота, 23 березня 2024, 14:06
Прикордонники показали полювання на Шахеди у суцільній темряві
фото ілюстративне: дпсу

Воїни ДПСУ оприлюднили відео, як відпрацювали по російських "Шахедах" у ніч на 23 березня.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Бійці Прикордонної служби повідомили про знищення 4 "Шахедів" уночі.

Реклама:

Уточнюється, що вони успішно відпрацювали у Дніпропетровсській та Херсонській областях.

Прикордонники показали полювання на "Шахеди" у суцільній темряві.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Сили українських ППО знищили 31 російський "Шахед" вночі на 23 березня.

Теми: Шахед
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували повітряну тривогу, ракети летіли в кількох напрямках

боксБогачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC

В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства, Рада готує зміни

Зеленський анонсував нові кадрові рішення

В уряді незабаром очікуються кадрові перестановки – джерела 

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загиблі, зруйновано перекриття

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Шахед
Харків: росіяни повторно вдарили під час гасіння пожежі, постраждали рятувальники
Одна ракета влучила у будинок, інша − біля складів: наслідки удару росіян по Хмельницькому
5 загиблих, 15 поранених, 3 зниклих безвісти − наслідки комбінованої атаки росіян
Останні новини
07:08
Польща знову піднімала авіацію через ракетну небезпеку в Україні
06:30
Росія не може належним чином захиститися від атак українських безпілотників – ISW
05:08
Ворожі ракети летіли на Київ і змінювали курс
04:22
оновленоПо всій Україні оголошували повітряну тривогу, ракети летіли в кількох напрямках
04:04
Богачук – після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу
02:58
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни і ВОГ
02:20
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції
02:02
боксБогачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC
01:48
Байден виграв праймеріз у Північній Дакоті
01:48
боксБогачук – Мендоса: онлайн-трансляція
Усі новини...
Реклама: