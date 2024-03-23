Воїни ДПСУ оприлюднили відео, як відпрацювали по російських "Шахедах" у ніч на 23 березня.

Джерело: ДПСУ

Деталі: Бійці Прикордонної служби повідомили про знищення 4 "Шахедів" уночі.

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Уточнюється, що вони успішно відпрацювали у Дніпропетровсській та Херсонській областях.

Прикордонники показали полювання на "Шахеди" у суцільній темряві.

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Нагадаємо: Сили українських ППО знищили 31 російський "Шахед" вночі на 23 березня.