Прикордонники показали полювання на "Шахеди" у суцільній темряві
Субота, 23 березня 2024, 14:06
Воїни ДПСУ оприлюднили відео, як відпрацювали по російських "Шахедах" у ніч на 23 березня.
Джерело: ДПСУ
Деталі: Бійці Прикордонної служби повідомили про знищення 4 "Шахедів" уночі.
Реклама:
Уточнюється, що вони успішно відпрацювали у Дніпропетровсській та Херсонській областях.
Прикордонники показали полювання на "Шахеди" у суцільній темряві.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: Сили українських ППО знищили 31 російський "Шахед" вночі на 23 березня.