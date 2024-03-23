Франко-німецький виробник зброї створить підприємство в Україні

Франко-німецька група збройових компаній KNDS створить нову дочірню компанію, виробництво якої розміститься на території України.

Джерело: Bloomberg, "Європейська правда"

Деталі: За підсумками переговорів міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса і французького міністра оборони Себатьєна Лекорню у Берліні стало відомо, що KNDS – до якої входить французька Nexter і німецька Krauss-Maffei-Wegmann – створить в україні дочірнє підприємство для виробництва артилерійських боєприпасів, а також запчастин до зброї їхнього виробництва, вже переданої Україні.

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"Ми, Франція та Німеччина, хочемо допомогти Україні зробити виробництво боєприпасів більш самодостатнім", – зазначив Пісторіус.

Себастьєн Лекорню зазначив, що розміщення виробництва артснарядів ближче до місця ведення бойових дій зіграє важливу роль для прискорення логістики.

Французький BFMTV уточнює, що йдеться зокрема про запчастини до САУ Caesar і броньованих машин AMX10RC, відомих також як "колісні танки". За увесь час повномасштабної війни Україна отримала 30 Caesar і 38 AMX10RC, а на початку року Париж повідомив про плани виготовити для України ще 78 САУ Caesar.

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Оновлення елементів артсистем під час інтенсивної експлуатації є нагальною проблемою, тому що Caesar потребує додаткового обслуговування після кожних приблизно 2000 пострілів, а інтенсивність його експлуатації на російсько-українській війні дуже висока. Періодично замінювати потрібно не лише ствол, але й деякі інші елементи системи.

З посиланням на посадовця із Франції, що спілкувався на умовах анонімності, видання додає, що з часом на виробинцтві в Україні можуть почати виготовляти не лише деталі, але й системи озброєння "з нуля".

Лекорню і Пісторіус також повідомили про домовленість щодо розподілу навантаження на промисловість у виробництві нового покоління танків MGCS, які у майбутньому мають замінити французькі Leclerc і німецькі Leopard. Меморандум щодо цього мають підписати 26 квітня у Парижі, а контракт підготують до кінця року.

Раніше Себастьєн Лекорню казав також про плани залучити до співпраці з українським ОПК французьку компанію Delair, яка спеціалізується на безпілотниках.