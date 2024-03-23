Франко-немецкий производитель оружия создаст предприятие в Украине
Франко-немецкая группа оружейных компаний KNDS создаст новую дочернюю компанию, производство которой разместится на территории Украины.
Источник: Bloomberg, "Европейская правда"
Детали: По итогам переговоров министра обороны Германии Бориса Писториуса и французского министра обороны Себатьена Лекорню в Берлине стало известно, что KNDS – в которую входит французская Nexter и немецкая Krauss-Maffei-Wegmann – создаст в Украине дочернее предприятие для производства артиллерийских боеприпасов, а также запчастей к оружию их производства, уже переданного Украине.
"Мы, Франция и Германия, хотим помочь Украине сделать производство боеприпасов более самодостаточным", – отметил Писториус.
Себастьен Лекорню отметил, что размещение производства артснарядов ближе к месту ведения боевых действий сыграет важную роль для логистики.
Французский BFMTV уточняет, что речь идет в частности о запчастях к САУ Caesar и бронированным машинам AMX10RC, известных также как "колесные танки". За все время полномасштабной войны Украина получила 30 Caesar и 38 AMX10RC, а в начале года Париж сообщил о планах изготовить для Украины еще 78 САУ Caesar.
Обновление элементов артсистем во время интенсивной эксплуатации является насущной проблемой, потому что Caesar требует дополнительного обслуживания после каждых примерно 2000 выстрелов, а интенсивность его эксплуатации на российско-украинской войне очень высока. Периодически заменять нужно не только ствол, но и некоторые другие элементы системы.
Со ссылкой на чиновника из Франции, который общался на условиях анонимности, издание добавляет, что в более далекой перспективе на производстве в Украине могут начать изготавливать не только детали, но и системы вооружения "с нуля".
Лекорню и Писториус также сообщили о договоренности о распределении нагрузки на промышленность в производстве нового поколения танков MGCS, которые в будущем должны заменить французские Leclerc и немецкие Leopard. Меморандум по этому поводу должны подписать 26 апреля в Париже, а контракт подготовят до конца года.
Ранее Себастьен Лекорню говорил также о планах привлечь к сотрудничеству с украинским ОПК французскую компанию Delair, которая специализируется на беспилотниках.