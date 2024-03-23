Україна вивела з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей РФ - розвідка Британії

Розвідка Великої Британії проаналізувала спроби Росії захистити свої об'єкти нафтопереробної галузі від українських ударів.

Джерело: огляд британського Міноборони за 23 березня, "Європейська правда"

Деталі: Після того, як в уряді РФ заявили про плани розгорнути системи ППО "Панцирь" для захисту нафтопереробних заводів (НПЗ), у британському відомстві зазначили, що, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти, враховуючи розмір та масштаби її енергетичної галузі.

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"Нещодавні удари по НПЗ, ймовірно, вивели з ладу щонайменше 10% російських нафтопереробних потужностей", – йдеться в огляді.

Аналітики вказують, що залежно від масштабу пошкоджень, капітальний ремонт на НПЗ РФ може зайняти значний час й витрати, а санкції обіцяють збільшити час та його вартість через пошук нового обладнання.

У розвідці Британії звернули увагу, що деякі з найвіддаленіших об'єктів у РФ, що зазнали атак, знаходяться приблизно за 900 кілометрів від України, що демонструє досяжність атак її дронів.

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"Ці удари завдають фінансових збитків Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок", – резюмують в Міноборони Британії.

Нагадаємо, у публікації FT з посиланням на джерела йдеться, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.

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