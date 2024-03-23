Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна вивела з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей РФ - розвідка Британії

"Європейська правда", "Українська правда"Субота, 23 березня 2024, 15:27
Україна вивела з ладу щонайменше 10% нафтопереробних потужностей РФ - розвідка Британії
нпз в росії, фото з соцмереж

Розвідка Великої Британії проаналізувала спроби Росії захистити свої об'єкти нафтопереробної галузі від українських ударів.

Джерело: огляд британського Міноборони за 23 березня, "Європейська правда"

Деталі: Після того, як в уряді РФ заявили про плани розгорнути системи ППО "Панцирь" для захисту нафтопереробних заводів (НПЗ), у британському відомстві зазначили, що, малоймовірно, що Росія зможе захистити всі вразливі об'єкти, враховуючи розмір та масштаби її енергетичної галузі.

Реклама:

"Нещодавні удари по НПЗ, ймовірно, вивели з ладу щонайменше 10% російських нафтопереробних потужностей", – йдеться в огляді.

Аналітики вказують, що залежно від масштабу пошкоджень, капітальний ремонт на НПЗ РФ може зайняти значний час й витрати, а санкції обіцяють збільшити час та його вартість через пошук нового обладнання.

У розвідці Британії звернули увагу, що деякі з найвіддаленіших об'єктів у РФ, що зазнали атак, знаходяться приблизно за 900 кілометрів від України, що демонструє досяжність атак її дронів.

ВІДЕО ДНЯ

"Ці удари завдають фінансових збитків Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок", – резюмують в Міноборони Британії.

Нагадаємо, у публікації FT з посиланням на джерела йдеться, що США нібито закликали Київ більше не завдавати ударів по російських НПЗ та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки побоюються, що це може призвести до ще більшої ескалації та зумовити глобальне зростання цін на енергоресурси.

Дивіться на цю тему відео ЄвроПравди: США заборонили ЗСУ "бавовну" на Росії: фейк чи правда?

Читайте також: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю.

Теми: нафтаРосіябезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновленоПо всій Україні оголошували повітряну тривогу, ракети летіли в кількох напрямках

боксБогачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC

В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства, Рада готує зміни

Зеленський анонсував нові кадрові рішення

В уряді незабаром очікуються кадрові перестановки – джерела 

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загиблі, зруйновано перекриття

Усі новини...

Читайте УП В Google News

нафта
Всі індійські НПЗ відмовилися від російської нафти на танкерах "Совкомфлоту" через санкції США
Нафта дешевшає на можливому припиненні вогню в Газі і зміцненні долара
Експорт російської нафти морем знизився через технічне обслуговування та сильні вітри
Останні новини
07:47
Нові топові серіали, які варто подивитися у квітні: добірка
07:34
Над Одещиною ППО збила 8 "Шахедів", були пожежа і знеструмлення
06:08
Польща знову піднімала авіацію через ракетну небезпеку в Україні
05:30
Росія не може належним чином захиститися від атак українських безпілотників – ISW
04:08
Ворожі ракети летіли на Київ і змінювали курс
02:22
оновленоПо всій Україні оголошували повітряну тривогу, ракети летіли в кількох напрямках
02:04
Богачук – після перемоги над Мендосою: Мені потрібен титул, я хочу бути чемпіоном світу
01:58
Ворог атакував Сумщину НАР, скидав міни і ВОГ
01:20
Збірна України з художньої гімнастики здобула бронзу Гран-прі у Франції
01:02
боксБогачук знищив Мендосу в бою за титул чемпіона світу WBC
Усі новини...
Реклама: