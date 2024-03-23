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Украина вывела из строя не менее 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – разведка Британии

"Европейская правда", "Украинская правда"Суббота, 23 марта 2024, 15:27
Украина вывела из строя не менее 10% нефтеперерабатывающих мощностей РФ – разведка Британии
нпз в рф, фото с соцсетей

Разведка Великобритании проанализировала попытки России защитить свои объекты нефтеперерабатывающей отрасли от украинских ударов.

Источник: обзор британского Минобороны за 23 марта, "Европейская правда"

Детали: После того как в правительстве РФ заявили о планах развернуть системы ПВО "Панцирь" для защиты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), в британском ведомстве отметили, что маловероятно, что Россия сможет защитить все уязвимые объекты, учитывая размер и масштабы ее энергетической отрасли.

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"Недавние удары по НПЗ, вероятно, вывели из строя не менее 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей", – говорится в обзоре.

Аналитики указывают, что в зависимости от масштаба повреждений, капитальный ремонт на НПЗ РФ может занять значительное время и расходы, а санкции обещают увеличить время и его стоимость из-за поиска нового оборудования.

В разведке Британии обратили внимание, что некоторые из самых отдаленных объектов в РФ, подвергшихся атакам, находятся примерно в 900 километрах от Украины, что демонстрирует достижимость атак ее дронов.

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"Эти удары наносят финансовые убытки России, влияя на внутренний топливный рынок", – резюмируют в Минобороны Британии.

Напомним, в публикации FT со ссылкой на источники говорится, что США якобы призвали Киев больше не наносить удары по российским НПЗ и другой энергетической инфраструктуре, поскольку опасаются, что это может привести к еще большей эскалации и вызвать глобальный рост цен на энергоресурсы.

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Темы: нефтьРосcиябеспилотники
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