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У Мелітополі ГУР і місцевий опір знищили групу окупантів із технікою

Катерина ТищенкоСубота, 23 березня 2024, 16:44
У Мелітополі ГУР і місцевий опір знищили групу окупантів із технікою
наслідки вибухів у Мелітополі, фото ГУР

У п’ятницю, 22 березня, в тимчасово окупованому Мелітополі уражено групу окупантів та їхньої військової техніки.

Джерело: Головне управління розвідки Міноборони

Дослівно: "У Мелітополі внаслідок вибухів знищено окупантів та їхню техніку. 22 березня 2024 року на території тимчасово окупованого Мелітополя відбулось два вибухи.

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Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці. 

За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки "Камаз" та  УАЗ "Patriot"".

Деталі: В ГУР додали, що точні втрати ворога уточнюються.

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Теми: Мелітопольвибухвійнапартизани
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