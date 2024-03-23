В Мелитополе ГУР и местное сопротивление уничтожили группу оккупантов с техникой
Суббота, 23 марта 2024, 16:44
В пятницу, 22 марта, во временно оккупированном Мелитополе поражена группа оккупантов и их военной техники.
Источник: Главное управление разведки Минобороны
Дословно: "В Мелитополе в результате взрывов уничтожены оккупанты и их техника. 22 марта 2024 года на территории временно оккупированного Мелитополя состоялось два взрыва.
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В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешное огневое поражение нанесено группе российских захватчиков и их военной технике.
По предварительным данным, в эпицентре взрывов находилось около 20 российских оккупантов, два тентованных грузовика "Камаз" и УАЗ "Patriot"".
Детали: В ГУР добавили, что точные потери врага уточняются.
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