В Мелитополе ГУР и местное сопротивление уничтожили группу оккупантов с техникой

В пятницу, 22 марта, во временно оккупированном Мелитополе поражена группа оккупантов и их военной техники.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "В Мелитополе в результате взрывов уничтожены оккупанты и их техника. 22 марта 2024 года на территории временно оккупированного Мелитополя состоялось два взрыва.

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В результате специальной акции ГУР МО Украины и местного движения сопротивления успешное огневое поражение нанесено группе российских захватчиков и их военной технике.

По предварительным данным, в эпицентре взрывов находилось около 20 российских оккупантов, два тентованных грузовика "Камаз" и УАЗ "Patriot"".

Детали: В ГУР добавили, что точные потери врага уточняются.