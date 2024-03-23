У неділю Україну накриють дощі

У неділю, 24 березня, у західних, північних, у більшості центральних та Одеській областях очікується дощ.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 24 березня, meteo.gov.ua

Деталі: В Україні хмарно з проясненнями. В західних, північних, вдень і в більшості центральних та Одеській областях дощ; на решті території без опадів.

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Вітер південний з переходом в західних і північних областях на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській області та в Криму близько 0°; вдень 7-12° тепла, на півдні та сході країни до 15°.

На високогір'ї Карпат мокрий сніг та дощ; температура протягом доби 0-5° тепла.

ВІДЕО ДНЯ

На Київщині в неділю хмарно з проясненням, дощ. Вітер південний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень близько 10°.