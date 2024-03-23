В воскресенье Украину накроют дожди

В воскресенье, 24 марта, в западных, северных, в большинстве центральных и Одесской областях ожидается дождь.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 24 марта, meteo.gov.ua

Детали: В Украине облачно с прояснениями. В западных, северных, днем и в большинстве центральных и Одесской областях дождь; на остальной территории без осадков.

Реклама:

Ветер южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской области и в Крыму около 0°; днем 7-12° тепла, на юге и востоке страны до 15°.

На высокогорье Карпат мокрый снег и дождь; температура в течение суток 0-5° тепла.

ВИДЕО ДНЯ

На Киевщине в воскресенье облачно с прояснениями, дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 7-12°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем около 10°.