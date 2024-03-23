Після удару по ДніпроГЕС загрози прориву греблі немає – ОВА
Субота, 23 березня 2024, 20:08
Ситуація на греблі Дніпровської ГЕС контрольована, загрози прориву немає.
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram
Деталі: У суботу Федоров провів нараду щодо наслідків ворожих обстрілів в області з заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів Оленою Крамаренко та головою Державної екологічної інспекції Ігорем Зубовичем.
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Пряма мова Федорова: "Одне із питань порядку денного – оперативна інформація щодо локалізації наслідків обстрілу ДніпроГЕС та поточна ситуація. І, звісно, аналіз можливих екологічних наслідків в подальшому.
За даними Укргідроенерго, ситуація на греблі контрольована:
- немає загрози прориву греблі
- не фіксується витік нафтопродуктів
За даними Держекоінспекції, спостерігається зменшення концентрації нафтопродуктів у воді".
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Передісторія:
- Унаслідок ракетної атаки 22 березня ворог влучив по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі.
- В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.
- Зазначалося, що на повну оцінку й експертизу завданої шкоди ДніпроГЕС від влучань російських ракет знадобиться близько 3 днів.
- В "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.