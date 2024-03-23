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Після удару по ДніпроГЕС загрози прориву греблі немає – ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 23 березня 2024, 20:08
Після удару по ДніпроГЕС загрози прориву греблі немає – ОВА
ДніпроГЕС після російських ударів, фото з Telegram Дениса Шмигаля

Ситуація на греблі Дніпровської ГЕС контрольована, загрози прориву немає.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Деталі: У суботу Федоров провів нараду щодо наслідків ворожих обстрілів в області з заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів Оленою Крамаренко та головою Державної екологічної інспекції Ігорем Зубовичем.

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Пряма мова Федорова: "Одне із питань порядку денного – оперативна інформація щодо локалізації наслідків обстрілу ДніпроГЕС та поточна ситуація. І, звісно, аналіз можливих екологічних наслідків в подальшому.

За даними Укргідроенерго, ситуація на греблі контрольована:

  • немає загрози прориву греблі
  • не фіксується витік нафтопродуктів

За даними Держекоінспекції, спостерігається зменшення концентрації нафтопродуктів у воді".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Унаслідок ракетної атаки 22 березня ворог влучив по найбільшій ГЕС України - ДніпроГЕС у Запоріжжі. 
  • В "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень. 
  • Зазначалося, що на повну оцінку й експертизу завданої шкоди ДніпроГЕС від влучань російських ракет знадобиться близько 3 днів. 
  • В "Укргідроенерго" не виключають можливих намірів ворога повністю зруйнувати станцію.

Теми: Запоріжжявійнаракетний удар
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