Після удару по ДніпроГЕС загрози прориву греблі немає – ОВА

ДніпроГЕС після російських ударів, фото з Telegram Дениса Шмигаля

Ситуація на греблі Дніпровської ГЕС контрольована, загрози прориву немає.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram

Деталі: У суботу Федоров провів нараду щодо наслідків ворожих обстрілів в області з заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів Оленою Крамаренко та головою Державної екологічної інспекції Ігорем Зубовичем.

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Пряма мова Федорова: "Одне із питань порядку денного – оперативна інформація щодо локалізації наслідків обстрілу ДніпроГЕС та поточна ситуація. І, звісно, аналіз можливих екологічних наслідків в подальшому.

За даними Укргідроенерго, ситуація на греблі контрольована:

немає загрози прориву греблі

не фіксується витік нафтопродуктів

За даними Держекоінспекції, спостерігається зменшення концентрації нафтопродуктів у воді".

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