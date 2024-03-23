После удара по ДнепроГЭС угрозы прорыва плотины нет – ОВА
Ситуация на плотине Днепровской ГЭС контролируемая, угрозы прорыва нет.
Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram
Детали: В субботу Федоров провел совещание о последствиях вражеских обстрелов в области с заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Еленой Крамаренко и председателем Государственной экологической инспекции Игорем Зубовичем.
Прямая речь Федорова: "Один из вопросов повестки дня – оперативная информация по локализации последствий обстрела ДнепроГЭС и текущая ситуация. И, конечно, анализ возможных экологических последствий в дальнейшем.
По данным Укргидроэнерго, ситуация на плотине контролируемая:
- нет угрозы прорыва плотины
- не фиксируется утечка нефтепродуктов
По данным Госэкоинспекции, наблюдается уменьшение концентрации нефтепродуктов в воде".
Предыстория:
- В результате ракетной атаки 22 марта враг попал по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье.
- В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, - в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.
- Сообщалось, что на полную оценку и экспертизу нанесенного ущерба ДнепроГЭС от попаданий российских ракет понадобится около 3 дней.
- В "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.