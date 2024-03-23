После удара по ДнепроГЭС угрозы прорыва плотины нет – ОВА

ДнепроГЭС после российских ударов, фото из Telegram Дениса Шмыгаля

Ситуация на плотине Днепровской ГЭС контролируемая, угрозы прорыва нет.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Детали: В субботу Федоров провел совещание о последствиях вражеских обстрелов в области с заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Еленой Крамаренко и председателем Государственной экологической инспекции Игорем Зубовичем.

Реклама:

Прямая речь Федорова: "Один из вопросов повестки дня – оперативная информация по локализации последствий обстрела ДнепроГЭС и текущая ситуация. И, конечно, анализ возможных экологических последствий в дальнейшем.

По данным Укргидроэнерго, ситуация на плотине контролируемая:

нет угрозы прорыва плотины

не фиксируется утечка нефтепродуктов

По данным Госэкоинспекции, наблюдается уменьшение концентрации нефтепродуктов в воде".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: