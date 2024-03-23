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После удара по ДнепроГЭС угрозы прорыва плотины нет – ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 23 марта 2024, 20:08
После удара по ДнепроГЭС угрозы прорыва плотины нет – ОВА
ДнепроГЭС после российских ударов, фото из Telegram Дениса Шмыгаля

Ситуация на плотине Днепровской ГЭС контролируемая, угрозы прорыва нет.

Источник: председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram

Детали: В субботу Федоров провел совещание о последствиях вражеских обстрелов в области с заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Еленой Крамаренко и председателем Государственной экологической инспекции Игорем Зубовичем.

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Прямая речь Федорова: "Один из вопросов повестки дня – оперативная информация по локализации последствий обстрела ДнепроГЭС и текущая ситуация. И, конечно, анализ возможных экологических последствий в дальнейшем.

По данным Укргидроэнерго, ситуация на плотине контролируемая:

  • нет угрозы прорыва плотины
  • не фиксируется утечка нефтепродуктов

По данным Госэкоинспекции, наблюдается уменьшение концентрации нефтепродуктов в воде".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • В результате ракетной атаки 22 марта враг попал по крупнейшей ГЭС Украины - ДнепроГЭС в Запорожье.
  • В "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, - в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.
  • Сообщалось, что на полную оценку и экспертизу нанесенного ущерба ДнепроГЭС от попаданий российских ракет понадобится около 3 дней.
  • В "Укргидроэнерго" не исключают возможных намерений врага полностью разрушить станцию.

Темы: Запорожьевойнаракетный удар
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