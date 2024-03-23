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Байден підписав бюджет і нагадав Конгресу про допомогу Україні

Андрій Синявський, Катерина ТищенкоСубота, 23 березня 2024, 20:32
Байден підписав бюджет і нагадав Конгресу про допомогу Україні
Джо Байден, фото AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден підписав бюджет обсягом 1,2 трильйона доларів і закликав Палату прездставників ухвалити закон про додаткове фінансування для України, Ізраїлю й Тайваню.

Джерело: повідомлення Білого дому, яке наводить "Європейська правда"

Пряма мова Байдена: "Я хочу чітко заявити – робота Конгресу не завершена. Палата представників має ухвалити двопартійний закон про додаткове фінансування (України, Ізраїлю та Тайваню)...".

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Деталі: За його словами, двопартійний проєкт про фінансування уряду, який він підписав, продовжує роботу уряду, інвестує в американський народ, зміцнює економіку та національну безпеку.

"Ця угода є компромісом, що означає, що жодна зі сторін не отримала всього, чого хотіла", – додав Байден.

Що передувало: У ранкові години суботи Сенат Конгресу США затвердив багатостраждальний бюджет обсягом 1,2 трлн доларів – за кілька годин після того, як формально гроші на функціонування уряду закінчилися.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше спікер Джонсон заявив, що законопроєкт про додаткове фінансування на підтримку України розглянуть у Палаті представників, щойно буде вирішене питання з фінансуванням федерального уряду.

Днями Джонсон фактично погодився розблокувати рішення про допомогу Україні, але із суттєвими змінами – щоб це був проєкт від Палати представників і допомога у вигляді кредиту або ленд-лізу.

Також він допустив, що допомогу Україні і Ізраїлю все ж розділять на окремі проєкти. Будь-який новий проєкт повинен буде отримати достатньо голосів і в Палаті представників, і у Сенаті. 

Теми: БайденСШАдопомога Україні
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