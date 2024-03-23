Байден подписал бюджет и напомнил Конгрессу о помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал бюджет объемом 1,2 триллиона долларов и призвал Палату представителей принять закон о дополнительном финансировании для Украины, Израиля и Тайваня.

Источник: сообщение Белого дома, которое приводит "Европейская правда"

Прямая речь Байдена: "Я хочу четко заявить – работа Конгресса не завершена. Палата представителей должна принять двухпартийный закон о дополнительном финансировании (Украины, Израиля и Тайваня)...".

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Детали: По его словам, двухпартийный проект о финансировании правительства, который он подписал, продолжает работу правительства, инвестирует в американский народ, укрепляет экономику и национальную безопасность.

"Это соглашение является компромиссом, что означает, что ни одна из сторон не получила всего, чего хотела", – добавил Байден.

Что предшествовало: В утренние часы субботы Сенат Конгресса США утвердил многострадальный бюджет объемом 1,2 трлн долларов – через несколько часов после того, как формально деньги на функционирование правительства закончились.

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Ранее спикер Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании в поддержку Украины рассмотрят в Палате представителей, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.