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У Харкові лише третина будинків мають світло й половина – опалення

Катерина ТищенкоСубота, 23 березня 2024, 21:09
У Харкові лише третина будинків мають світло й половина – опалення
ілюстративне фото Getty Images

У Харкові до електропостачання під’єднано близько 35% житлових будинків, до опалення – близько половини.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону в суботу ввечері

Пряма мова: "Приблизно 35% житлових будинків під'єднано до електропостачання. Що стосується опалення, то нам вдалося під'єднати приблизно 50% будинків харків'ян. Будемо працювати всю ніч, щоб якнайбільше харків'ян під'єднати до теплопостачання".

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Деталі: Терехов зазначив, що в місті не працює вуличне освітлення та електротранспорт.

Він також не зміг спрогнозувати терміни ліквідації наслідків ворожих ударів.

"Дійсно, дуже серйозні руйнації, розбиті трансформаторні підстанції, передаючі лінії. Тому зараз дуже важко говорити про терміни відновлення цих трансформаторних підстанцій, і, як наслідок, про підключення всього міста до електропостачання. Якщо буде потрібно, будемо вводити графік відключень, щоб усі харків’яни мали електропостачання в певні години", - сказав мер.

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Він також повідомив, що в місті функціонує 74 лише муніципальних пункти незламності. За день їх відвідали 14,5 тисяч мешканців Харкова.

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Теми: Харківелектроенергіяопаленнявійна
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