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В Харькове только треть домов имеют свет и половина – отопление

Катерина ТищенкоСуббота, 23 марта 2024, 21:09
В Харькове только треть домов имеют свет и половина – отопление
иллюстративное фото Getty Images

В Харькове к электроснабжению подключено около 35% жилых домов, к отоплению – около половины.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона в субботу вечером

Прямая речь: "Примерно 35% жилых домов подключено к электроснабжению. Что касается отопления, то нам удалось подключить примерно 50% домов харьковчан. Будем работать всю ночь, чтобы как можно больше харьковчан подключить к теплоснабжению".

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Детали: Терехов отметил, что в городе не работает уличное освещение и электротранспорт.

Он также не смог спрогнозировать сроки ликвидации последствий вражеских ударов.

"Действительно, очень серьезные разрушения, разбиты трансформаторные подстанции, передающие линии. Поэтому сейчас очень трудно говорить о сроках восстановления этих трансформаторных подстанций, и, как следствие, о подключении всего города к электроснабжению. Если потребуется, будем вводить график отключений, чтобы все харьковчане имели электроснабжение в определенные часы", - сказал мэр.

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Он также сообщил, что в городе функционирует 74 только муниципальных пункта несокрушимости. За день их посетили 14,5 тысяч жителей Харькова.

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Темы: Харьковэлектроэнергияотоплениевойна
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