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У Севастополі прогриміли вибухи, соцмережі пишуть про прильоти

Катерина ТищенкоСубота, 23 березня 2024, 22:29
У Севастополі прогриміли вибухи, соцмережі пишуть про прильоти
дим у центрі Севастополя 23 березня, фото: Кримський вітер

В окупованому Севастополі в суботу ввечері пролунали вибухи, окупаційна влада заявила про роботу ППО і збиті цілі, телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє про прильоти.

Джерело: Суспільне з посиланням на місцевого жителя, телеграм-канал "Кримський вітер", так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв у Telegram, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук

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Деталі: Як розповів Суспільному місцевий житель, у Севастополі пролунало близько десяти вибухів. Пізніше він додав, що о 22:29 у  Севастополі пролунало ще чотири вибухи.

Телеграм-канал "Кримський вітер" із посиланням на підписників повідомляє про прильоти і пожежу в Козачій бухті, у місці розташування 810 бригади морської піхоти.

Канал повідомляє, що машини швидкої допомоги та пожежники їдуть у бік Козачої бухти.

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Також із посиланням на підписників повідомляється, що "у Севастополі по кораблях приліт, на мисі Фіолент задимлення, в Інкермані стовп диму".

За даними каналу, дуже сильний вибух прогримів у районі Балаклави.

Крім того, за даними телеграм-каналу, у Сімферополі "щось сильно горить біля аеропорту".

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про роботу ППО в місті. За його словами, "збито кілька повітряних цілей". Він також стверджує, що "дим у районі внутрішнього рейду, Севастопольської та Південної бухт – це військові використовують табельні засоби маскування".

Пізніше він заявив, що окупанти відбивають масовану атаку на Севастополь. "За попередньою інформацією, збито вже понад 10 ракет. Ракетна атака триває", - написав він.

Через більш ніж півтори години повітряну тривогу в Севастополі було скасовано.

Пізніше командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук подякував льотчикам і морякам за успішну бойову роботу, додавши, що "Крим – наш".

Теми: Севастопольвибухвійна
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