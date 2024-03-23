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В Севастополе прогремели взрывы, соцсети пишут о прилетах

Катерина ТищенкоСуббота, 23 марта 2024, 22:29
В Севастополе прогремели взрывы, соцсети пишут о прилетах
дым в центре Севастополя 23 марта, фото: Крымский ветер

В оккупированном Севастополе в субботу вечером прозвучали взрывы, оккупационные власти заявили о работе ПВО и сбитых целях, телеграм-канал "Крымский ветер" сообщает о прилетах.

Источник: Суспільне со ссылкой на местного жителя, телеграм-канал "Крымский ветер", так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев в Telegram, командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук

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Детали: Как рассказал Суспільному местный житель, в Севастополе прозвучало около десяти взрывов. Позже он добавил, что в 22:29 в Севастополе прозвучало еще четыре взрыва.

Телеграм-канал "Крымский ветер" со ссылкой на подписчиков сообщает о прилетах и пожаре в Казачьей бухте, в месте расположения 810 бригады морской пехоты.

Канал сообщает, что машины скорой помощи и пожарные едут в сторону Казачьей бухты.

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Также со ссылкой на подписчиков сообщается, что "в Севастополе по кораблям прилет, на мысе Фиолент задымление, в Инкермане столб дыма".

По данным канала, очень сильный взрыв прогремел в районе Балаклавы.

Кроме того, по данным телеграм-канала, в Симферополе "что-то сильно горит возле аэропорта".

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил о работе ПВО в городе. По его словам, "сбито несколько воздушных целей". Он также утверждает, что "дым в районе внутреннего рейда, Севастопольской и Южной бухт — это военные используют табельные средства маскировки".

Позже он заявил, что оккупанты отражают массированную атаку на Севастополь. "По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается", - написал он.

Через более чем полтора часа воздушная тревога в Севастополе была отменена.

Позже командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук поблагодарил летчиков и моряков за успешную боевую работу, добавив, что "Крым - наш".

Темы: Севастопольвзрыввойна
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