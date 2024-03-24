Ракетний удар по Україні тривав більше двох годин: Росія атакувала Львівщину
З російського аеродрому "Оленья" злетіло 14 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. О 3.23 стало відомо про пуски ракет. Повітряна тривога тривала більше двох годин. Кілька груп ракет було спрямовано на Львівську область.
Джерело: Повітряні сили
Деталі: Вночі 24 березня ПС ЗСУ спочатку повідомили про зліт 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область).
Військові додали, що бомбардувальники "здійснюють політ у південно-східному напрямку".
О 1:44 Повітряні сили уточнили: "В повітрі 14 бортів Ту-95МС!"
Оновлено: О 3:23 ПС повідомили про ракетну небезпеку в південних та східних областях.
Дослівно: "Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків Ту-95МС".
О 4.09 військові повідомили, що крилаті ракети через Сумщину летять в напрямку Полтавщини.
О 4.17 повітряники повідомили про рух ракет з Полтавщини в західному напрямку.
О 4.25 крилата ракета на півночі Чернігівської області південним напрямком.
О 4.26 Повітряні сили повідомили про загрозу для Київщини.
О 4.28 стало відомо про ракету з Полтавщини у напрямку Канева.
О 4.30 стало відомо, що ракета з Чернігівської області летить в напрямку Київщини.
О 4.40 повітряники повідомили про групу крилатих ракет з Київщини у південно-західному напрямку, на Вінницьку область.
О 4.50 стало відомо про дві групи ракет на Вінниччині, які рухаються в західному напрямку.
О 4.55 Повітряні сили повідомили про групу ракет на Хмельниччині курсом на захід.
О 5.00 військові повідомили про ще одну групу ракет з Чернігівщини у південному напрямку.
Частина ракет, яка перебувала на Вінниччині, змінює курс на Житомирщину.
О 5.05 група ракет через Хмельниччину перемістилась на Тернопільщину.
О 5.10 крилаті ракети на Вінниччині знову змінюють курс на Житомирщину, а з Тернопільщини на Львівщину.
О 5.15 ракети з Рівненщини перемістились на Волинь. Мешканців Львова військові закликають спуститись в укриття.
О 5.19 військові повідомили про ракети, які летять на Стрий.
О 5.24 стало відомо, що ракети з Волині летять на Львівщину.
О 5.34 ще одна група крилатих ракет пролетіла над Львовом у напрямку на Стрия.
Близької 6.00 пролунав відбій повітряної тривоги у всіх областях.