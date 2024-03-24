Ракетный удар по Украине длился более двух часов: Россия атаковала Львовщину

С российского аэродрома "Оленья" взлетело 14 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. В 3.23 стало известно о пусках ракет. Воздушная тревога продолжалась более двух часов. Несколько групп ракет было направлено во Львовскую область.

Источник: Воздушные силы

Детали: Ночью 24 марта ВС ВСУ сначала сообщили о взлете 4-х бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область).

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Военные добавили, что бомбардировщики "совершают полет в юго-восточном направлении".

В 1:44 Воздушные силы уточнили: "В воздухе 14 бортов Ту-95МС!"

Обновлено: В 3:23 ВС сообщили о ракетной опасности в южных и восточных областях.

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Дословно: "Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-95МС".

В 4:09 военные сообщили, что крылатые ракеты через Сумщину летят в направлении Полтавщины.

В 4:17 воздушники сообщили о движении ракет с Полтавщины в западном направлении.

В 4:25 крылатая ракета на севере Черниговской области южным направлением.

В 4:26 Воздушные силы сообщили об угрозе для Киевщины.

В 4.28 стало известно о ракете из Полтавщины в направлении Канев.

В 4:30 стало известно, что ракета из Черниговской области летит в направлении Киевщины.

В 4:40 воздушники сообщили о группе крылатых ракет из Киевщины в юго-западном направлении, на Винницкую область.

В 4.50 стало известно о двух группах ракет в Винницкой области, которые двигаются в западном направлении.

В 4:55 Воздушные силы сообщили о группе ракет в Хмельницкой области курсом на запад.

В 5:00 военные сообщили о еще одной группе ракет с Черниговщины в южном направлении.

Часть ракет, которая находилась в Винницкой области, меняет курс на Житомирщину.

В 5.05 группа ракет через Хмельницкую область переместилась в Тернопольскую область.

В 5.10 крылатые ракеты в Винницкой области снова меняют курс на Житомирщину, а с Тернопольщины на Львовщину.

В 5.15 ракеты из Ровенской области переместились на Волынь. Жителей Львова военные призывают спуститься в укрытие.

В 5.19 военные сообщили о ракетах, летящих на Стрый.

В 5.24 стало известно, что ракеты из Волыни летят во Львовскую область.

В 5.34 еще одна группа крылатых ракет пролетела над Львовом в направлении Стрыя.

Около 6.00 раздался отбой воздушной тревоги во всех областях.