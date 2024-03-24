Байден і Трамп виграли праймеріз у Луїзіані

Президент США Джо Байден і колишній президент Дональд Трамп виграли праймеріз у штаті Луїзіана.

Джерело: The Associated Press

Деталі: У публікації зазначають, що Байден також взяв участь у праймеріз Демократичної партії в Міссурі, результати яких, як очікується, будуть оголошені лише наступного тижня.

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АР зазначає, що жоден із перегонів не викликав інтриги. Байден і Трамп вже перемогли своїх основних конкурентів. Але за первинними перегонами все ще уважно стежать інсайдери на предмет явки та ознак протестних настроїв виборців.

Крім того, додає видання, суботні праймеріз Демократичної партії Міссурі стали першими партійними президентськими змаганнями після того, як у серпні 2022 року набув чинності новий закон.

У той же час праймеріз у Луїзіані відбуваються майже через чотири роки після того, як цей штат першим відклав свої праймеріз через пандемію COVID-19.