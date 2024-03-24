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Байден и Трамп выиграли праймериз в Луизиане

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 05:52
Байден и Трамп выиграли праймериз в Луизиане
Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп выиграли праймериз в штате Луизиана.

Источник: The Associated Press

Детали: В публикации отмечают, что Байден также принял участие в праймериз Демократической партии в Миссури, результаты которых, как ожидается, будут объявлены только на следующей неделе.

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АР отмечает, что ни одна из гонок не вызвала интриги. Байден и Трамп уже победили своих основных конкурентов. Но за первичной гонкой все еще внимательно следят инсайдеры на предмет явки и признаков протестных настроений избирателей.

Кроме того, добавляет издание, субботние праймериз Демократической партии Миссури стали первыми партийными президентскими соревнованиями после того, как в августе 2022 года вступил в силу новый закон.

В то же время праймериз в Луизиане проходят почти через четыре года после того, как этот штат первым отложил свои праймериз из-за пандемии COVID-19.

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Темы: СШАвиборыБайденТрамп
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