ДШВ запустили сайт, де можна податися на службу в конкретну бригаду

Десантно-штурмові війська створили свій сайт, на якому можна податися на службу в конкретну бригаду.

Джерело: сайт ДШВ

Деталі: При подачі заявки бажаючим пропонують вказати бригаду, в якій би вони хотіли служити.

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Дослівно: "Наша особливість – швидкість, мобільність та високий рівень підготовки кожного бійця.

Десантно-штурмові війська – це колектив високих професіоналів та справжніх друзів. Їх досвід та велика кількість вдалих військових операцій - це впевненість, що поруч з тобою досвідчені командири, уважні та непохитні в бою.

Десантно-штурмові війська запрошують до своїх лав сміливих і рішучих та шукають фахівців різних напрямків".