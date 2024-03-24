ДШВ запустили сайт, где можно податься на службу в конкретную бригаду

Десантно-штурмовые войска создали свой сайт, на котором можно податься на службу в конкретную бригаду.

Источник: сайт ДШВ

Детали: При подаче заявки желающим предлагают указать бригаду, в которой бы они хотели служить.

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Дословно: "Наша особенность - скорость, мобильность и высокий уровень подготовки каждого бойца.

Десантно-штурмовые войска - это коллектив высоких профессионалов и настоящих друзей. Их опыт и большое количество удачных военных операций - это уверенность, что рядом с тобой опытные командиры, внимательные и непоколебимые в бою.

Десантно-штурмовые войска приглашают в свои ряды смелых и решительных и ищут специалистов разных направлений".