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Командувач Сухопутних військ про ставлення до ТЦК: Росія може перемогти за допомогою українців

Роман ПетренкоНеділя, 24 березня 2024, 12:39
Командувач Сухопутних військ про ставлення до ТЦК: Росія може перемогти за допомогою українців
Олександр Павлюк, фото з його Facebook

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк вважає, що Росія може завдати Україні поразки за допомогою самих українців через негативне ставлення людей до ТЦК.

Джерело: Павлюк у Facebook

Пряма мова Павлюка: "Чому за допомогою самих українців ворог може завдати нам поразки.

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Вищий пілотаж мистецтва війни — зруйнувати замисли ворога і завдати йому поразки, не застосовуючи свого війська в бою.

І судячи з останніх місяців, росіяни дуже вправно користуються давньокитайськими стратагемами ведення війни. А деякі наші співгромадяни, на жаль, втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворились на потужну зброю в руках ворога. Який не полишав, не полишає і ніколи не полишить свого прагнення знищити Україну.

Згадаймо, що у нас писали й поширювали в соцмережах два роки тому і порівняймо з тим, що зараз. Від черг до ТЦК і мемів "як служити - то всі хворі, а як воювати - то всі здорові", ми дійшли до цькування військових з ТЦК та моральної підтримки ухиляння від захисту України.

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Два роки тому (ще не маючи й десятої долі сьогоднішніх засобів ППО, озброєнь та досвіду повномасштабної війни!) ми з усім тим чудово розуміли, як важливо зірвати мобілізацію у Росії. Тішились кожному підпаленому там військкомату, раділи чергам їхніх ухилянтів, що панічно тікали до Грузії та Казахстану".

Деталі: За словами Павлюка, "блогери та медіа" допомогли знищити єдність та згуртованість українців через "репортажі про "нещасних потопельників у Тисі" чи загони "бойових гуцулів".

Він додає, що видання не цікавляться матеріалами "щодо роботи ТЦК, особливостей проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку".

Пряма мова Павлюка: "Окрема тема – ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їх роти охорони в більшості укомплектовані військовослужбовцями, що втратили здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитись як до ворогів і називати "людоловами"?

Чому в усіх матеріалах про "неправомірні дії ТЦК" свідомо упускається найголовніший акцент: неправомірною передусім є відмова чоловіків від свого конституційного обовʼязку – захисту України?

Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт "пакування в бус" принципово не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу призвело до таких наслідків.

Розбий союзи ворога, розділи його бойові порядки – вчить давньокитайська стратегія війни. Протиставлення армії цивільним – один з її пунктів".

Теми: Збройні силиТЦКмобілізаціявійна
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