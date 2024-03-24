Командувач Сухопутних військ про ставлення до ТЦК: Росія може перемогти за допомогою українців

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк считает, что Россия может нанести Украине поражение с помощью самих украинцев из-за негативного отношения людей к ТЦК.

Источник: Павлюк в Facebook

Прямая речь Павлюка: "Почему с помощью самих украинцев враг может нанести нам поражение.

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Высший пилотаж искусства войны - разрушить замыслы врага и нанести ему поражение, не применяя своего войска в бою.

И судя по последним месяцам, россияне очень ловко пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны. А некоторые наши сограждане, к сожалению, потеряли понимание, что их действия и публичные высказывания превратились в мощное оружие в руках врага. Который не оставлял, не оставляет и никогда не оставит своего стремления уничтожить Украину.

Вспомним, что у нас писали и распространяли в соцсетях два года назад и сравним с тем, что сейчас. От очередей в ТЦК и мемов "как служить - то все больные, а как воевать - то все здоровые", мы дошли до травли военных с ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины.

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Два года назад (еще не имея и десятой доли сегодняшних средств ПВО, вооружений и опыта полномасштабной войны!) мы со всем тем прекрасно понимали, как важно сорвать мобилизацию в России. Радовались каждому подожженному там военкомату, радовались очередям их уклонистов, которые панически бежали в Грузию и Казахстан".

Детали: По словам Павлюка, "блогеры и медиа" помогли уничтожить единство и сплоченность украинцев через "репортажи о "несчастных утопленниках в Тисе" или отрядах "боевых гуцулов".

Он добавляет, что издания не интересуются материалами "о работе ТЦК, особенностях прохождения военной службы, необходимости выполнения воинского долга".

Прямая речь Павлюка: "Отдельная тема - отношение к военнослужащим ТЦК. Сегодня ТЦК и их роты охраны в большинстве укомплектованы военнослужащими, потерявшими здоровье на войне и признанными непригодными к прохождению службы в боевых частях. Как дошло до того, что к этим людям, которые прошли ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"?

Почему во всех материалах о "неправомерных действиях ТЦК" сознательно упускается самый главный акцент: неправомерным прежде всего является отказ мужчин от своего конституционного долга - защиты Украины?

Уже не говоря, что все кадры вроде "упаковки в бус" принципиально не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям.

Разбей союзы врага, раздели его боевые порядки - учит древнекитайская стратегия войны. Противопоставление армии гражданским - один из ее пунктов".