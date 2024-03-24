Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Командувач Сухопутних військ про ставлення до ТЦК: Росія може перемогти за допомогою українців

Роман ПетренкоВоскресенье, 24 марта 2024, 12:39
Командувач Сухопутних військ про ставлення до ТЦК: Росія може перемогти за допомогою українців
Александр Павлюк, фото из его Facebook

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк считает, что Россия может нанести Украине поражение с помощью самих украинцев из-за негативного отношения людей к ТЦК.

Источник: Павлюк в Facebook

Прямая речь Павлюка: "Почему с помощью самих украинцев враг может нанести нам поражение.

Реклама:

Высший пилотаж искусства войны - разрушить замыслы врага и нанести ему поражение, не применяя своего войска в бою.

И судя по последним месяцам, россияне очень ловко пользуются древнекитайскими стратагемами ведения войны. А некоторые наши сограждане, к сожалению, потеряли понимание, что их действия и публичные высказывания превратились в мощное оружие в руках врага. Который не оставлял, не оставляет и никогда не оставит своего стремления уничтожить Украину.

Вспомним, что у нас писали и распространяли в соцсетях два года назад и сравним с тем, что сейчас. От очередей в ТЦК и мемов "как служить - то все больные, а как воевать - то все здоровые", мы дошли до травли военных с ТЦК и моральной поддержки уклонения от защиты Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Два года назад (еще не имея и десятой доли сегодняшних средств ПВО, вооружений и опыта полномасштабной войны!) мы со всем тем прекрасно понимали, как важно сорвать мобилизацию в России. Радовались каждому подожженному там военкомату, радовались очередям их уклонистов, которые панически бежали в Грузию и Казахстан".

Детали: По словам Павлюка, "блогеры и медиа" помогли уничтожить единство и сплоченность украинцев через "репортажи о "несчастных утопленниках в Тисе" или отрядах "боевых гуцулов".

Он добавляет, что издания не интересуются материалами "о работе ТЦК, особенностях прохождения военной службы, необходимости выполнения воинского долга".

Прямая речь Павлюка: "Отдельная тема - отношение к военнослужащим ТЦК. Сегодня ТЦК и их роты охраны в большинстве укомплектованы военнослужащими, потерявшими здоровье на войне и признанными непригодными к прохождению службы в боевых частях. Как дошло до того, что к этим людям, которые прошли ад, стало приемлемым относиться как к врагам и называть "людоловами"?

Почему во всех материалах о "неправомерных действиях ТЦК" сознательно упускается самый главный акцент: неправомерным прежде всего является отказ мужчин от своего конституционного долга - защиты Украины?

Уже не говоря, что все кадры вроде "упаковки в бус" принципиально не содержат, что именно в поведении героев материала привело к таким последствиям.

Разбей союзы врага, раздели его боевые порядки - учит древнекитайская стратегия войны. Противопоставление армии гражданским - один из ее пунктов".

Темы: Вооруженные силыТЦКмобилизациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

Вооруженные силы
ДШВ запустили сайт, где можно податься на службу в конкретную бригаду
"Ограниченно годным" к службе придется повторно пройти ВВК - Минобороны
Молишься на ППО, но ненавидишь ТЦК? Ты или крестик сними, или трусы надень
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: