РФ "створює димову завісу пропаганди" навколо теракту – британський міністр
Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант заявив, що Росія "створює димову завісу пропаганди" навколо теракту в підмосковному "Крокус сіті холі".
Джерело: Хант у коментарі Sky News, повідомляє "Європейська правда"
Деталі: Член уряду Британії зазначив, що загибель цивільного населення є жахливою, "навіть якщо це відбувається в країнах, чиї уряди ми категорично не схвалюємо".
"Ми можемо лише сподіватися, що винні будуть спіймані", – додав він.
Однак міністр відкинув російські заяви про нібито причетність України до теракту. "Ми дуже мало довіряємо тому, що говорить російський уряд", – заявив він.
Міністр зауважив, що Росія "створює димову завісу пропаганди". За словами Ханта, він сприймає все, що говорять росіяни, з "великою дрібкою солі" (міністр використав фразу with a massive pinch of salt, яку в англійській мові вживають тоді, коли кажуть, що чомусь не варто беззаперечно вірити).
Хант також зауважив, говорячи про потенційну терористичну загрозу, що британське суспільство "має бути на сторожі".
Що передувало: Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав не дозволити главі Кремля Володимиру Путіну та його соратникам насадити обман про нібито зв’язок України із терактом у Підмосков’ї, назвавши Путіна "патологічним брехуном".
Раніше у Британії, за даними ЗМІ, застерегли Путіна від використання теракту у Підмосков’ї як приводу для посилення війни проти України.