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РФ "створює димову завісу пропаганди" навколо теракту – британський міністр

Христина Бондарєва, Катерина ТищенкоНеділя, 24 березня 2024, 16:41
РФ створює димову завісу пропаганди навколо теракту – британський міністр
Джеремі Хант, фото з його Facebook

Міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант заявив, що Росія "створює димову завісу пропаганди" навколо теракту в підмосковному "Крокус сіті холі".

Джерело: Хант у коментарі Sky News, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Член уряду Британії зазначив, що загибель цивільного населення є жахливою, "навіть якщо це відбувається в країнах, чиї уряди ми категорично не схвалюємо". 

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"Ми можемо лише сподіватися, що винні будуть спіймані", – додав він.

Однак міністр відкинув російські заяви про нібито причетність України до теракту. "Ми дуже мало довіряємо тому, що говорить російський уряд", – заявив він. 

Міністр зауважив, що Росія "створює димову завісу пропаганди". За словами Ханта, він сприймає все, що говорять росіяни, з "великою дрібкою солі" (міністр використав фразу with a massive pinch of salt, яку в англійській мові вживають тоді, коли кажуть, що чомусь не варто беззаперечно вірити).

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Хант також зауважив, говорячи про потенційну терористичну загрозу, що британське суспільство "має бути на сторожі".

Що передувало: Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав не дозволити главі Кремля Володимиру Путіну та його соратникам насадити обман про нібито зв’язок України із терактом у Підмосков’ї, назвавши Путіна "патологічним брехуном".

Раніше у Британії, за даними ЗМІ, застерегли Путіна від використання теракту у Підмосков’ї як приводу для посилення війни проти України. 

Теми: Велика БританіяРосіятеракт
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