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РФ "создает дымовую завесу пропаганды" вокруг теракта – британский министр

Кристина Бондарева, Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 16:41
РФ создает дымовую завесу пропаганды вокруг теракта – британский министр
Джереми Хант, фото из его Facebook

Министр финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что Россия "создает дымовую завесу пропаганды" вокруг теракта в подмосковном "Крокус сити холле".

Источник: Хант в комментарии Sky News, сообщает "Европейская правда"

Детали: Член правительства Великобритании отметил, что гибель гражданского населения является ужасной, "даже если это происходит в странах, чьи правительства мы категорически не одобряем". 

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"Мы можем лишь надеяться, что виновные будут пойманы", – добавил он.

Однако министр отверг российские заявления о якобы причастности Украины к теракту. "Мы очень мало доверяем тому, что говорит российское правительство", – заявил он. 

Министр отметил, что Россия "создает дымовую завесу пропаганды". По словам Ханта, он воспринимает все, что говорят россияне, с "большой щепоткой соли" (министр использовал фразу with a massive pinch of salt, которую в английском языке употребляют тогда, когда говорят, что чему-то не стоит беспрекословно верить).

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Хант также отметил, говоря о потенциальной террористической угрозе, что британское общество "должно быть на страже".

Что предшествовало: Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал не позволить главе Кремля Владимиру Путину и его соратникам насадить обман о якобы связи Украины с терактом в Подмосковье, назвав Путина "патологическим лжецом".

Ранее в Британии, по данным СМИ, предостерегли Путина от использования теракта в Подмосковье как повода для усиления войны против Украины. 

Темы: ВеликобританияРосcиятеракт
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