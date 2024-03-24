У понеділок в Україні дощі, місцями значні

У понеділок, 25 березня, дощі очікуються в більшості південних і центральних, а також місцями в західних та північних областях.

Джерело: Український гідрометеорологічний центр

прогноз погоди на 25 березня, meteo.gov.ua

Деталі: В більшості південних, центральних областей помірні, вдень місцями значні дощі, в західних та північних областях місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів.

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В західних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер південний з переходом на північний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, в південно-східній частині 9-14°.

На Київщині хмарно з проясненням, місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 8-10°.