В понедельник в Украине дожди, местами значительные
В понедельник, 25 марта, дожди ожидаются в большинстве южных и центральных, а также местами в западных и северных областях.
Источник: Украинский гидрометеорологический центр
Детали: В большинстве южных, центральных областей умеренные, днем местами значительные дожди, в западных и северных областях местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.
В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, в юго-восточной части 9-14°.
На Киевщине облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.