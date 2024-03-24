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В понедельник в Украине дожди, местами значительные

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 17:06
В понедельник в Украине дожди, местами значительные
иллюстративное фото Pixabay

В понедельник, 25 марта, дожди ожидаются в большинстве южных и центральных, а также местами в западных и северных областях.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

прогноз погоды на 25 марта, meteo.gov.ua
прогноз погоды на 25 марта, meteo.gov.ua

Детали: В большинстве южных, центральных областей умеренные, днем местами значительные дожди, в западных и северных областях местами небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, на остальной территории без осадков.

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В западных областях ночью и утром местами туман. Ветер южный с переходом на северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла, в юго-восточной части 9-14°.

На Киевщине облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

ВИДЕО ДНЯ

Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; в Киеве ночью 1-3° тепла, днем 8-10°.

Темы: погода
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