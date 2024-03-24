В Одесі запроваджують графіки відключень світла

Одеса під час відключень світла, фото: Думська

В Одесі запроваджують графіки стабілізаційних відключень електроенергії.

Джерело: ДТЕК

Дослівно: "Через збільшення електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень.

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Просимо розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу".

Що передувало: 22 березня внаслідок ракетних ударів росіян по об'єктах енергосистеми України у низці областей України вводились аварійні відключення електроенергії. Згодом "Укренерго" дало команду на увімкнення побутових споживачів в усіх областях України, окрім Харківської, Одеської, Хмельницької та Дніпропетровської.

В Одесі та Одеському районі вимушено застосовували екстрені відключення електроенергії.

ВІДЕО ДНЯ

Станом на 12:00 24 березня енергетикам ДТЕК вдалося заживити усі домівки Одеси. При цьому ремонтні роботи на енергообʼєктах продовжуються.