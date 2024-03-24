В Одессе вводят графики отключений света
В Одессе вводят графики стабилизационных отключений электроэнергии.
Источник: ДТЭК
Дословно: "Из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений.
Просим разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть".
Что предшествовало: 22 марта в результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводились аварийные отключения электроэнергии. Впоследствии "Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.
В Одессе и Одесском районе вынужденно применяли экстренные отключения электроэнергии.
По состоянию на 12:00 24 марта энергетикам ДТЭК удалось запитать все дома Одессы. При этом ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.