Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одессе вводят графики отключений света

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 19:34
В Одессе вводят графики отключений света
Одесса во время отключений света, фото: Думская

В Одессе вводят графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений.

Реклама:

Просим разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть".

Что предшествовало: 22 марта в результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводились аварийные отключения электроэнергии. Впоследствии "Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.

В Одессе и Одесском районе вынужденно применяли экстренные отключения электроэнергии.

ВИДЕО ДНЯ

По состоянию на 12:00 24 марта энергетикам ДТЭК удалось запитать все дома Одессы. При этом ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.

Темы: Одессаэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

Одесса
В Одессе полностью восстановили поставки электроэнергии
Апелляционная палата ВАКС постановила возобновить дело "короля контрабанды" Альперина
С юга летели вражеские беспилотники: атаковали Одессу
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: