В Одессе вводят графики отключений света

Одесса во время отключений света, фото: Думская

В Одессе вводят графики стабилизационных отключений электроэнергии.

Источник: ДТЭК

Дословно: "Из-за увеличения электропотребления в вечерние пиковые часы по распоряжению НЭК Укрэнерго в Одессе применяются графики стабилизационных отключений.

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Просим разумно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть".

Что предшествовало: 22 марта в результате ракетных ударов россиян по объектам энергосистемы Украины в ряде областей Украины вводились аварийные отключения электроэнергии. Впоследствии "Укрэнерго" дало команду на включение бытовых потребителей во всех областях Украины, кроме Харьковской, Одесской, Хмельницкой и Днепропетровской.

В Одессе и Одесском районе вынужденно применяли экстренные отключения электроэнергии.

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По состоянию на 12:00 24 марта энергетикам ДТЭК удалось запитать все дома Одессы. При этом ремонтные работы на энергообъектах продолжаются.