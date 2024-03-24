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Росіяни запускали з Чорного моря "Шахеди"

Катерина ТищенкоНеділя, 24 березня 2024, 23:43
Росіяни запускали з Чорного моря Шахеди
збитий "Шахед", ілюстративне фото Getty Images

У неділю ввечері було зафіксовано рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса)".

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Деталі: На Одещині також оголошено ракетну небезпеку.

О 00.10 повітряники повідомили про кілька груп ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївської області, вектор руху північний.

О 00.46 пролунав відбій повітряної тривоги.

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Теми: безпілотникивійна
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