Росіяни запускали з Чорного моря "Шахеди"

У неділю ввечері було зафіксовано рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса)".

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Деталі: На Одещині також оголошено ракетну небезпеку.

О 00.10 повітряники повідомили про кілька груп ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївської області, вектор руху північний.

О 00.46 пролунав відбій повітряної тривоги.