Росіяни запускали з Чорного моря "Шахеди"
Неділя, 24 березня 2024, 23:43
У неділю ввечері було зафіксовано рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Декілька груп ударних ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря, вектор руху північно-західний (Одеса)".
Реклама:
Деталі: На Одещині також оголошено ракетну небезпеку.
О 00.10 повітряники повідомили про кілька груп ударних ворожих БпЛА на півдні Миколаївської області, вектор руху північний.
О 00.46 пролунав відбій повітряної тривоги.
ВІДЕО ДНЯ