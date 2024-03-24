Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне запускали с Черного моря "Шахеды"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 24 марта 2024, 23:43
Россияне запускали с Черного моря Шахеды
сбитый "Шахед", иллюстративное фото Getty Images

В воскресенье вечером было зафиксировано движение ударных беспилотников из акватории Черного моря.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря, вектор движения северо-западный (Одесса)".

Реклама:

Детали: В Одесской области также объявлена ракетная опасность.

В 00.10 Воздушные силы сообщили о нескольких группах ударных вражеских БпЛА на юге Николаевской области, вектор движения северный.

В 00:46 раздался отбой воздушной тревоги.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: беспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

беспилотники
В России беспилотники атаковали Новочеркасскую ГРЭС: два энергоблока выведены из эксплуатации
Одесскую область атаковали беспилотники, работала ПВО
Зеленский: За неделю РФ выпустила по Украине почти 190 ракет и 140 "Шахедов"
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: