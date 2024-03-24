Россияне запускали с Черного моря "Шахеды"
Воскресенье, 24 марта 2024, 23:43
В воскресенье вечером было зафиксировано движение ударных беспилотников из акватории Черного моря.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Несколько групп ударных вражеских БПЛА в акватории Черного моря, вектор движения северо-западный (Одесса)".
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Детали: В Одесской области также объявлена ракетная опасность.
В 00.10 Воздушные силы сообщили о нескольких группах ударных вражеских БпЛА на юге Николаевской области, вектор движения северный.
В 00:46 раздался отбой воздушной тревоги.
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