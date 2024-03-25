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CNN: Ізраїль погодився на умови обміну полоненими

Олена ІвашківПонеділок, 25 березня 2024, 01:33
CNN: Ізраїль погодився на умови обміну полоненими
фото ілюстраційне: Getty Images

Ізраїль погодився на пропозицію США щодо обміну полоненими та заручниками. Відповідно до неї, може бути звільнено близько 700 палестинських ув'язнених, серед яких 100 відбувають довічне ув'язнення за вбивства громадян Ізраїлю, в обмін на звільнення 40 ізраїльських заручників.

Джерело: CNN з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника

Деталі: Раніше на вихідних аналітик CNN Барак Равід, посилаючись на неназваного ізраїльського чиновника, написав у Twitter, що Ізраїль погодився на "перехідну пропозицію" США щодо кількості палестинських в’язнів, які мають бути звільнені за кожного заручника, утримуваного ХАМАС.

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За словами Равіда, Ізраїль погодився на пропозицію директора ЦРУ Білла Бернса. Бернс був у Досі, Катар, де ХАМАС та Ізраїль ведуть переговори через посередників.

Зараз делегації чекають відповіді ХАМАС, сказав Равід.

Дипломатичне джерело, проінформоване про це, підтвердило CNN точність інформації Равіда, але зазначило, що залишаються невирішеними питання надходження допомоги та "перебазування ізраїльських військ" у Секторі Гази.

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В останній пропозиції цього місяця ХАМАС вимагав звільнити від 700 до 1000 палестинських в'язнів. Тоді Ізраїль назвав ці вимоги "смішними" та "абсурдними".

Зараз Ізраїль готовий піти на "значні компроміси, щоб повернути викрадених додому".

Очікується, що угода, якщо вона відбудеться, матиме кілька етапів. На першому етапі ХАМАС запропонував звільнити заручників, серед яких є жінки, в тому числі ізраїльські солдати, літні, хворі та поранені. Вважається, що ця кількість становить приблизно 40 із близько 100 заручників, які залишилися живими.

Теми: ІзраїльХАМАСвійна
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