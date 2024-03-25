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CNN: Израиль согласился на условия обмена пленными

Алена ИвашкивПонедельник, 25 марта 2024, 01:33
CNN: Израиль согласился на условия обмена пленными
фото иллюстративное: Getty Images

Израиль согласился на предложение США по обмену пленными и заложниками. Согласно ему, может быть освобождено около 700 палестинских заключенных, среди которых 100 отбывают пожизненное заключение за убийства граждан Израиля, в обмен на освобождение 40 израильских заложников.

Источник: CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника

Детали: Ранее на выходных аналитик CNN Барак Равид, ссылаясь на неназванного израильского чиновника, написал в Twitter, что Израиль согласился на "переходное предложение" США по количеству палестинских заключенных, которые должны быть освобождены за каждого заложника, удерживаемого ХАМАС.

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По словам Равида, Израиль согласился на предложение директора ЦРУ Билла Бернса. Бернс был в Дохе, Катар, где ХАМАС и Израиль ведут переговоры через посредников.

Сейчас делегации ждут ответа ХАМАС, сказал Равид.

Дипломатический источник, проинформированный об этом, подтвердил CNN точность информации Равида, но отметил, что остаются нерешенными вопросы, включая поступление помощи и "перебазирование израильских войск" в Секторе Газа.

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В последнем предложении этого месяца ХАМАС требовал освободить от 700 до 1000 палестинских заключенных. Тогда Израиль назвал эти требования "смешными" и "абсурдными".

Сейчас Израиль готов пойти на "значительные компромиссы, чтобы вернуть похищенных домой".

Ожидается, что соглашение, если оно состоится, будет иметь несколько этапов. На первом этапе ХАМАС предложил освободить заложников, среди которых есть женщины, в том числе израильские солдаты, пожилые, больные и раненые. Считается, что это количество составляет примерно 40 из около 100 заложников, которые остались живыми.

Темы: ИзраильХАМАСвойна
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