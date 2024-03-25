Спікер Сейму не виключив, що ракети РФ і далі залітатимуть у Польщу, поки в Україні війна

Спікер польського Сейму Шимон Головня вважає, що поки в Україні триває війна, інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі можуть повторюватися і надалі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на PAP

Пряма мова: "Такі інциденти траплялися, трапляються і, швидше за все, доки триватиме війна в Україні, вони будуть траплятися".

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Деталі: Спікер Сейму додав, що найголовнішим є те, що "всі системи спрацювали". Він також закликав вдосконалювати роботу цих систем, "не шкодуючи ні сил, ні грошей на те, щоб озброїтися".

Головня зауважив, що дії щодо збиття ракет мають ухвалюватись таким чином, щоб не нашкодити цивільному населенню.

"Якщо збити таку ракету, її уламки мають кудись впасти, це стає неконтрольованим і набагато складнішим процесом. Я абсолютно переконаний, що військові вчинили так, як і мали б", – додав він.

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