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Спикер Сейма не исключил, что ракеты РФ и дальше будут залетать в Польшу, пока в Украине война

"Европейская правда", Станислав ПогориловПонедельник, 25 марта 2024, 08:48
Спикер Сейма не исключил, что ракеты РФ и дальше будут залетать в Польшу, пока в Украине война
Фотол: Getty images

Спикер польского Сейма Шимон Головня считает, что пока в Украине продолжается война, инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и в дальнейшем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Прямая речь: "Такие инциденты случались, случаются и, скорее всего, пока будет продолжаться война в Украине, они будут случаться".

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Детали: Спикер Сейма добавил, что самым главным является то, что "все системы сработали". Он также призвал совершенствовать работу этих систем, "не жалея ни сил, ни денег на то, чтобы вооружиться".

Головня отметил, что действия по сбиванию ракет должны приниматься таким образом, чтобы не навредить гражданскому населению.

"Если сбить такую ракету, ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что военные поступили так, как и должны были бы", – добавил он.

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Предистория:

  • В ночь на 24 марта в 4.23 утра произошло нарушение польского воздушного пространства одной из маневренных ракет, запущенных авиацией дальнего действия России. Ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд. 
  • Польша проинформировала об инциденте союзников по НАТО и заявила, что потребует у России объяснений.
  • А министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что Польша сбила бы российскую ракету, если бы были признаки, что та направляется к какой-то цели на польской территории.

Темы: ПольшаРосcияУкраинавойна
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