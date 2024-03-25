Спикер Сейма не исключил, что ракеты РФ и дальше будут залетать в Польшу, пока в Украине война

Спикер польского Сейма Шимон Головня считает, что пока в Украине продолжается война, инциденты с нарушением российскими ракетами воздушного пространства Польши могут повторяться и в дальнейшем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на PAP

Прямая речь: "Такие инциденты случались, случаются и, скорее всего, пока будет продолжаться война в Украине, они будут случаться".

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Детали: Спикер Сейма добавил, что самым главным является то, что "все системы сработали". Он также призвал совершенствовать работу этих систем, "не жалея ни сил, ни денег на то, чтобы вооружиться".

Головня отметил, что действия по сбиванию ракет должны приниматься таким образом, чтобы не навредить гражданскому населению.

"Если сбить такую ракету, ее обломки должны куда-то упасть, это становится неконтролируемым и гораздо более сложным процессом. Я абсолютно убежден, что военные поступили так, как и должны были бы", – добавил он.

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