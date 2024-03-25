Британія запідозрила РФ разом з Китаєм та Іраном у поширенні фейків про Кейт Мідлтон – ЗМІ

Видання The Telegraph з посиланням на джерела в уряді, повідомило, що Росія, Китай та Іран поширюють дезінформацію про принцесу Уельську Кейт Мідлтон, щоб дестабілізувати ситуацію в країні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph

Деталі: Урядовці припускають, що за поширенням теорій змови та інтернет-чуток про стан здоров'я принцеси стоять ворожі держави.

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Після того, як принцеса Кейт оголосила про свій діагноз, британський прем’єр Ріші Сунак засудив тролів у соціальних мережах, які протягом останніх тижнів атакували її в Інтернеті.

Однак згодом принцеса знову стала жертвою нападок користувачів в Інтернеті, які засудили її за те, що вона не повідомила про свій діагноз раніше.

При цьому в британському уряді зростає занепокоєння тим, що до розпалювання шалених нападок на принцесу в соціальних мережах можуть бути причетні вороже налаштовані державні суб'єкти.

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"Частиною способу дій ворожих держав є дестабілізація ситуації – чи то підрив легітимності наших виборів, чи то інших інститутів", – сказало джерело.

Ці коментарі з’явились у той час, коли Велика Британія готується оголосити про нові санкції проти Китаю після хвилі підтримуваних державою кібератак на групу високопоставлених депутатів.

Джерела в Букінгемському палаці кажуть, що нинішні виклики, з якими стикається королівська сім'я, є "тимчасовим сплеском", а не "сейсмічною зміною".

Вони додали, що король Чарльз "дуже позитивно налаштований" і "готується" повернутися до публічної роботи влітку, якщо дозволить стан здоров'я.

Джерела в палаці висловили сподівання, що великі соцмережі можуть використати цю ситуацію для посилення систем, які наразі дозволяють безконтрольно поширювати брехню і теорії змови.

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