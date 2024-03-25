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Британия заподозрила РФ вместе с Китаем и Ираном в распространении фейков о Кейт Мидлтон - СМИ

"Европейская правда", Станислав ПогориловПонедельник, 25 марта 2024, 10:10
Британия заподозрила РФ вместе с Китаем и Ираном в распространении фейков о Кейт Мидлтон - СМИ
Кейт Мидлтон, фото: Getty Images

Издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, сообщило, что Россия, Китай и Иран распространяют дезинформацию о принцессе Уэльской Кейт Мидлтон, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph

Детали: Чиновники предполагают, что за распространением теорий заговора и интернет-слухов о состоянии здоровья принцессы стоят враждебные государства.

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После того, как принцесса Кейт объявила о своем диагнозе, британский премьер Риши Сунак осудил троллей в социальных сетях, которые в течение последних недель атаковали ее в Интернете.

Однако впоследствии принцесса снова стала жертвой нападок пользователей в Интернете, которые осудили ее за то, что она не сообщила о своем диагнозе раньше.

При этом в британском правительстве растет обеспокоенность тем, что к разжиганию яростных нападок на принцессу в социальных сетях могут быть причастны враждебно настроенные государственные субъекты.

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"Частью способа действий враждебных государств является дестабилизация ситуации – подрыв легитимности наших выборов либо других институтов", – сказал источник.

Эти комментарии появились в то время, когда Великобритания готовится объявить о новых санкциях против Китая после волны поддерживаемых государством кибератак на группу высокопоставленных депутатов.

Источники в Букингемском дворце говорят, что нынешние вызовы, с которыми сталкивается королевская семья, являются "временным всплеском", а не "сейсмическим изменением".

Они добавили, что король Чарльз "очень позитивно настроен" и "готовится" вернуться к публичной работе летом, если позволит состояние здоровья.

Источники во дворце выразили надежду, что крупные соцсети могут использовать эту ситуацию для усиления систем, которые сейчас позволяют бесконтрольно распространять ложь и теории заговора.

Предистория:

  • В пятницу принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что находится на ранних стадиях лечения после того, как у нее обнаружили рак.
  • В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак.

Темы: ВеликобританияРосcияКитайИран
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