Британия заподозрила РФ вместе с Китаем и Ираном в распространении фейков о Кейт Мидлтон - СМИ
Издание The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве, сообщило, что Россия, Китай и Иран распространяют дезинформацию о принцессе Уэльской Кейт Мидлтон, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph
Детали: Чиновники предполагают, что за распространением теорий заговора и интернет-слухов о состоянии здоровья принцессы стоят враждебные государства.
После того, как принцесса Кейт объявила о своем диагнозе, британский премьер Риши Сунак осудил троллей в социальных сетях, которые в течение последних недель атаковали ее в Интернете.
Однако впоследствии принцесса снова стала жертвой нападок пользователей в Интернете, которые осудили ее за то, что она не сообщила о своем диагнозе раньше.
При этом в британском правительстве растет обеспокоенность тем, что к разжиганию яростных нападок на принцессу в социальных сетях могут быть причастны враждебно настроенные государственные субъекты.
"Частью способа действий враждебных государств является дестабилизация ситуации – подрыв легитимности наших выборов либо других институтов", – сказал источник.
Эти комментарии появились в то время, когда Великобритания готовится объявить о новых санкциях против Китая после волны поддерживаемых государством кибератак на группу высокопоставленных депутатов.
Источники в Букингемском дворце говорят, что нынешние вызовы, с которыми сталкивается королевская семья, являются "временным всплеском", а не "сейсмическим изменением".
Они добавили, что король Чарльз "очень позитивно настроен" и "готовится" вернуться к публичной работе летом, если позволит состояние здоровья.
Источники во дворце выразили надежду, что крупные соцсети могут использовать эту ситуацию для усиления систем, которые сейчас позволяют бесконтрольно распространять ложь и теории заговора.
Предистория:
- В пятницу принцесса Уэльская Кейт Миддлтон заявила, что находится на ранних стадиях лечения после того, как у нее обнаружили рак.
- В феврале стало известно, что у 75-летнего короля Великобритании Чарльза III диагностировали рак.