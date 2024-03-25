Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США та Японія оновлять безпекові угоди через загрозу Китаю — FT

"Європейська правда", Анастасія ПроцПонеділок, 25 березня 2024, 10:19
США та Японія оновлять безпекові угоди через загрозу Китаю — FT
Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Фото: Getty Images

Видання Financial Times дізналося, що Сполучені Штати та Японія планують найбільше за понад 60 років оновлення договору про безпеку на тлі загроз з боку Китаю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосять про плани реструктуризації військового командування США в Японії з метою посилення оперативного планування і навчань між країнами, розповіли джерела видання.

Реклама:

За їхніми словами, план буде оприлюднений 10 квітня, коли Байден прийме Кісіду в Білому домі.

Союзники хочуть зміцнити свої зв'язки у сфері безпеки, щоб відповісти на те, зростання загрози з боку Китаю, яка вимагає від їхніх військових співпраці і більш злагодженого планування, особливо в кризових ситуаціях, таких як потенційний конфлікт на Тайвані.

Білий дім, Пентагон та командування Тихоокеанського флоту США відмовилися від коментарів. Японський уряд також не надав коментарів.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше адмірал Джон Аквіліно, керівник Індо-Тихоокеанського командування США заявив, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

У грудні минулого року ЗМІ повідомили, що глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену під час їхнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але коли це відбудеться – ще не визначено.

Теми: ЯпоніяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття

Біля Дніпра збили російську Х-59

Україна перейде на літній час у ніч проти 31 березня

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує – міноборони Естонії

Зеленський звільнив Шефіра та декількох своїх радників

ISW: РПЦ МП запропонувла Кремлю ультранаціоналістичну ідеологію

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Японія
Танкер-хімовоз перекинувся біля берегів Японії: 5 членів екіпажу зникли безвісти
Японія завершила еру від'ємних процентних ставок – FT
США та Японія обговорюють оборонну співпрацю, яка може допомогти Україні – ЗМІ
Останні новини
17:14
Болгарія й Румунія приєднуються до Шенгенської зони, поки частково
17:02
Кадрові зміни в Офісі президента: чому Зеленський звільнив Смирнова, Дніпрова та Шефіра
17:01
У Львові на систему е-квитків здійснили хакерську атаку – міськрада
16:52
фото, відеоУ Білій Церкві стався вибух у 5-поверхівці: є загибла, горять квартири, зруйновано перекриття
16:37
Британська розвідка оцінила прогрес РФ в останні тижні і її здатність поглинати втрати
16:29
Кличко задекларував мільйон гривень доходу й зареєстрований у квартирі брата
16:28
Американка, яка самостійно зробила аборт, вимагає 1 млн доларів відшкодування за 2 дні у в’язниці
16:01
Середу визнали найкращим спортсменом 2023 року за версією European Aquatics
15:58
Хлопчик отримав контузію через обстріл Запорізької області
15:55
4 смерті та понад 100 госпіталізацій: масове отруєння у Японії пов’язують із харчовою добавкою
Усі новини...
Реклама: