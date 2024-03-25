США та Японія оновлять безпекові угоди через загрозу Китаю — FT

Видання Financial Times дізналося, що Сполучені Штати та Японія планують найбільше за понад 60 років оновлення договору про безпеку на тлі загроз з боку Китаю.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Financial Times

Деталі: Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосять про плани реструктуризації військового командування США в Японії з метою посилення оперативного планування і навчань між країнами, розповіли джерела видання.

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За їхніми словами, план буде оприлюднений 10 квітня, коли Байден прийме Кісіду в Білому домі.

Союзники хочуть зміцнити свої зв'язки у сфері безпеки, щоб відповісти на те, зростання загрози з боку Китаю, яка вимагає від їхніх військових співпраці і більш злагодженого планування, особливо в кризових ситуаціях, таких як потенційний конфлікт на Тайвані.

Білий дім, Пентагон та командування Тихоокеанського флоту США відмовилися від коментарів. Японський уряд також не надав коментарів.

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Раніше адмірал Джон Аквіліно, керівник Індо-Тихоокеанського командування США заявив, що Китай нарощує свій військовий та ядерний арсенал та буде готовий до вторгнення на Тайвань до 2027 року.

У грудні минулого року ЗМІ повідомили, що глава Китаю Сі Цзіньпін заявив президенту США Джо Байдену під час їхнього саміту в Сан-Франциско, що Пекін возз'єднає Тайвань з материковим Китаєм, але коли це відбудеться – ще не визначено.