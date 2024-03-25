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США и Япония обновят соглашения по безопасности из-за угрозы Китая — FT

"Европейская правда", Анастасия ПроцПонедельник, 25 марта 2024, 10:19
США и Япония обновят соглашения по безопасности из-за угрозы Китая — FT
Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото: Getty Images

Издание Financial Times узнало, что Соединенные Штаты и Япония планируют крупнейшее за более чем 60 лет обновление договора о безопасности на фоне угроз со стороны Китая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: Президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида объявят о планах реструктуризации военного командования США в Японии с целью усиления оперативного планирования и учений между странами, рассказали источники издания.

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По их словам, план будет обнародован 10 апреля, когда Байден примет Кисиду в Белом доме.

Союзники хотят укрепить свои связи в сфере безопасности, чтобы ответить на растущую угрозу со стороны Китая, которая требует от их военных сотрудничества и более слаженного планирования, особенно в кризисных ситуациях, таких как потенциальный конфликт на Тайване.

Белый дом, Пентагон и командование Тихоокеанского флота США отказались от комментариев. Японское правительство также не предоставило комментариев.

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Напомним, адмирал Джон Аквилино, руководитель Индо-Тихоокеанского командования США, заявил, что Китай наращивает свой военный и ядерный арсенал и будет готов к вторжению на Тайвань до 2027 года.

В декабре прошлого года СМИ сообщили, что глава Китая Си Цзиньпин заявил президенту США Джо Байдену во время их саммита в Сан-Франциско, что Пекин воссоединит Тайвань с материковым Китаем, но когда это произойдет – еще не определено.

Темы: ЯпонияСША
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