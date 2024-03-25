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СБУ разоблачила "крота" ФСБ, который хотел попасть в Нацполицию

Анастасия ПроцПонедельник, 25 марта 2024, 11:36
СБУ разоблачила крота ФСБ, который хотел попасть в Нацполицию
Фото: Служба безопасности Украины

На Киевщине Служба безопасности задержала мужчину, который по указанию российских спецслужб пытался устроиться в Национальную полицию, чтобы шпионить за подразделениями "Гвардии наступления".

Источник: Служба безопасности Украины 

Дословно: "В результате спецоперации на Киевщине задержан предатель, который по указанию оккупантов пытался устроиться в Национальную полицию.

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В случае успешного зачисления на службу, он должен был собирать информацию о подразделениях правоохранительного органа, прежде всего входящих в "Гвардию наступления" МВД Украины".

Детали: По данным следствия, задержанным оказался житель Броварского района, которого в конце 2023 года дистанционно завербовал агент ФСБ.

В поле зрения агрессора он попал из-за прокремлевских комментариев в чатах российских Телеграмм-каналов.

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Как отмечают правоохранители, чтобы проверить злоумышленника ФСБ дала ему "тестовое" задание. 

Мужчина должен был разведать на Киевщине места дислокации военных аэродромов и госпиталей, а также оборонных заводов. Также злоумышленник должен был собрать для россиян информацию об одной из механизированных бригад ВСУ.

Для этого мужчина "втемную" использовал местную жительницу, у которой арендовал квартиру. Установлено, что ее сын воевал в составе этой бригады и погиб на передовой.

 
Фото: СБУ

Также по указанию оккупантов злоумышленник объезжал местность и фиксировал координаты "нужных" объектов, а затем передавал геолокации российскому куратору.

Кроме того, он планировал передавать врагу информацию о личном составе и перемещении военной техники ВСУ.

 
Фото: СБУ

По данным СБУ, эту информацию россияне хотели использовать для подготовки воздушных атак на объекты Сил обороны и планирования боевых операций на передовой.

За сотрудничество с врагом мужчина получал денежное "вознаграждение". Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами его переписки с ФСБ.

 
Фото: СБУ

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.



Темы: СБУГвардия наступления
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