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Причетна до теракту в РФ група намагалася атакувати Францію — Макрон

"Європейська правда", Анастасія ПроцПонеділок, 25 березня 2024, 14:11
Причетна до теракту в РФ група намагалася атакувати Францію — Макрон
Президент Франції Емманюель Макрон, фото: Getty Images

Французький президент Емманюель Макрон заявив, що філія угруповання "Ісламська держава", яка взяла відповідальність за теракт в концертній залі Crocus City Hall у Підмосков'ї, протягом останніх місяців намагалася здійснити кілька атак на Францію.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Le Parisien

Деталі: Французький президент коментував рішення уряду підняти рівень терористичної загрози в країні до максимального після подій в РФ.

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Коли його спитали про теракт у РФ, він сказав, що те саме угрупування, яке причетне до подій у Crocus City Hall, "здійснило кілька спроб на нашій землі за останні місяці".

В резиденції французького прем'єр-міністра раніше заявляли, що причетне до теракту угруповання "загрожує Франції і було причетне до кількох нещодавніх зірваних атак у кількох європейських країнах, включаючи Німеччину і Францію".

Макрон висловив побажання "знайти винних якомога швидше" і закликав продовжувати "ефективні дії проти цих груп, які планують напади в декількох країнах", пообіцявши "посилення співпраці" з Росією в цьому питанні.

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Нагадаємо, минулої п'ятниці  група озброєних людей відкрила вогонь з автоматів у концертній залі в місті Красногорськ перед початком концерту гурту "Пікнік". Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за напад, у якому загинули щонайменше 137 людей. 

Напередодні у Франції після подій у Росії оголосили про підвищення рівня терористичної загрози до максимального.

У Німеччині також попереджають про гостру загрозу з боку терористів-ісламістів.

Теми: ФранціяМакрон
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