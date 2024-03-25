Причастная к теракту в РФ группа пыталась атаковать Францию — Макрон

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что филиал группировки "Исламское государство", взявший ответственность за теракт в концертном зале Crocus City Hall в Подмосковье, в течение последних месяцев пытался осуществить несколько атак на Францию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien

Детали: Французский президент комментировал решение правительства поднять уровень террористической угрозы в стране до максимального после событий в РФ.

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Когда его спросили о теракте в РФ, он сказал, что та же группировка, которая причастна к событиям в Crocus City Hall, "совершила несколько попыток на нашей земле за последние месяцы".

В резиденции французского премьер-министра ранее заявляли, что причастная к теракту группировка "угрожает Франции и была причастна к нескольким недавним сорванным атакам в нескольких европейских странах, включая Германию и Францию".

Макрон выразил пожелание "найти виновных как можно скорее" и призвал продолжать "эффективные действия против этих групп, которые планируют нападения в нескольких странах", пообещав "усиление сотрудничества" с Россией в этом вопросе.

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Напомним, в минувшую пятницу группа вооруженных людей открыла огонь из автоматов в концертном зале в городе Красногорск перед началом концерта группы "Пикник". Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение, в котором погибли по меньшей мере 137 человек.

Накануне во Франции после событий в России объявили о повышении уровня террористической угрозы до максимального.

В Германии также предупреждают об острой угрозе со стороны террористов-исламистов.





